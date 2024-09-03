Зеленский укрепляет свою власть: в Киеве растут опасения из-за отставок в правительстве

Ряд чиновников в Киеве обеспокоены по поводу кадровых перестановок и увольнений в кабмине Украины, которые могут быть частью усилий Владимира Зеленского по укреплению своей власти. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
"Некоторые чиновники Киева выразили обеспокоенность тем, что эти шаги являются частью усилий Зеленского по консолидации власти внутри администрации", — говорится в статье.
Как сообщили изданию несколько уволившихся, некоторые из министров, ушедших в отставку, останутся в правительстве, но займут новые должности. Собеседники отметили, что новые отставки ожидаются в ночь на среду, либо рано утром. С ЕС не сложилось — министр по евроинтеграции Стефанишина тоже подала в отставку. До нее этот шаг сделала вице-премьер Верещук.
Также Зеленский отправил в отставку трёх министров — окружающей среды, юстиции, стратегических отраслей промышленности. И уволил замглавы ОП Шурма. Туда же собираются отправить и главу МИД Кулебу.
Фото: commons.wikimedia.org/Kmu.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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