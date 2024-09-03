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В Киеве подожгли автобус ВСУ: опасность на улицах растёт

"Страна": в Киеве снова подожгли автобус ВСУ

Очередной автобус ВСУ сгорел в Киеве, сообщает "Страна.ua". По данным источника, причиной возгорания стал поджог.

"В Киеве сгорел военный автобус… Предполагается поджог", — говорится в Telegram-канале со ссылкой на информацию из местных пабликов.

Ранее украинские СМИ уже сообщали о случаях поджогов автомобилей солдат, поскольку их часто принимают за транспорт военкомов. Вскоре после этих инцидентов начали появляться сообщения о том, что автовладельцы Украины стали прикреплять на машины наклейки с надписью "Не ТЦК" (ТЦК — территориальные центры комплектования или военкоматы) в попытке защитить своё имущество от поджога.

Кроме того, в интернете набирают популярность видеозаписи, на которых запечатлена насильственная мобилизация в ВСУ. На этих кадрах видно, как военкомы силой задерживают мужчин и увозят их в микроавтобусах.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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