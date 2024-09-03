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Белый дом: США не снимут запрет на удары ВСУ вглубь РФ
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США остаются на своей позиции: Белый дом о запрете ВСУ на оружие Америки для ударов по России

Белый дом: США не снимут запрет на удары ВСУ вглубь РФ

США не планируют менять свою политику, касающуюся использования оружия Штатов для нанесения ударов ВСУ вглубь России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Что касается нашей политики в части вопроса об ударах ВСУ американским оружием вглубь России ничего не поменялось и не происходит", — сообщила она журналистам, подчеркнув, что США не намерены разрешать Киеву использовать своё вооружение для дальних атак на РФ.

Кроме того, New York Times пишет: "Американские власти проведут новые обыски в домах граждан США, сотрудничающих с российскими СМИ".

МИД России уверен, что сей позорный факт будет зафиксирован в докладе Госдепа о деградации прав человека и свободы слова в стране. Ждут отповедь за отказ от демократии в исполнении пресс-секретеря Жан-Пьер и твит от Макфола про наступление на либерализм, а также пресс-релизы посольств США по всему миру с угрозами санкционировать Байдена.

Фото: сommons.wikimedia.org/The White House (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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