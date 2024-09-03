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Кузнецов: Сбербанк отразил мощнейшую в истории DDoS-атаку от IT-армии Украины
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"Сбер" отразил крупнейшую в своей истории кибератаку от украинской IT-армии: что произошло

Кузнецов: Сбербанк отразил мощнейшую в истории DDoS-атаку от IT-армии Украины

На "Сбербанк" в конце июля была совершена мощнейшая DDoS-атака в его истории, организованная "IT-армией" Украины. Об этом сообщил замглавы Станислав Кузнецов РИА Новости. Кузнецов рассказал, что атака длилась 13 часов и в ней, помимо Киева, участвовали "несколько сторонних бот-сетей" из более чем 62 000 устройств. Примечательно, что более половины находились в России.

Несмотря на масштаб атаки, Кузнецов отметил: "Наши клиенты не почувствовали на себе последствия — атака была успешно отражена службой кибербезопасности".

Сбербанк в 2024 году также предотвратил хищение мошенниками 200 млрд рублей клиентов, сообщил зампред правления Кузнецов. И анонсировал запуск вклада в индийских рупиях, максимальный доход по которому 3,65% годовых. Открыть вклад можно на срок до года. Снять средства наличными можно только в рублях.

Фото: commons.wikimedia.org/Sergey Sebelev (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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