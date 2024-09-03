"Сбер" отразил крупнейшую в своей истории кибератаку от украинской IT-армии: что произошло

На "Сбербанк" в конце июля была совершена мощнейшая DDoS-атака в его истории, организованная "IT-армией" Украины. Об этом сообщил замглавы Станислав Кузнецов РИА Новости. Кузнецов рассказал, что атака длилась 13 часов и в ней, помимо Киева, участвовали "несколько сторонних бот-сетей" из более чем 62 000 устройств. Примечательно, что более половины находились в России.
Несмотря на масштаб атаки, Кузнецов отметил: "Наши клиенты не почувствовали на себе последствия — атака была успешно отражена службой кибербезопасности".
Сбербанк в 2024 году также предотвратил хищение мошенниками 200 млрд рублей клиентов, сообщил зампред правления Кузнецов. И анонсировал запуск вклада в индийских рупиях, максимальный доход по которому 3,65% годовых. Открыть вклад можно на срок до года. Снять средства наличными можно только в рублях.
Фото: commons.wikimedia.org/Sergey Sebelev (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Индийский город кишит крокодилами после наводнения
Улицы города Вадодара в индийском штате Гуджарат кишит гигантскими крокодилами после разлива реки Вишвамитри, вызванного рекордным количеством осадков.После наводнения жителям Вадодары приходится быть начеку из-за везде подстерегающей их опасности — крокодилов.
Госдеп: США понимают положение Монголии и поддержат страну
Госдеп США в связи с визитом Владимира Путина в Улан-Батор заявил, что понимает сложное положение Монголии и намерен продолжать её поддерживать. Однако в Вашингтоне рассчитывают на выполнение международных обязательств.
Марина Юдашкина поздравила дочь с оловянной свадьбой
Вдова Валентина Юдашкина Марина Юдашкина обратилась к дочери Галине и зятю Петру в знаменательный день.
Супруга Павла Мамаева объяснила выбор имени для сына
Супруга футболиста Павла Мамаева Надежда Санько рассекретила имя новорождённого сына.