Украинский полк "Днепр-1"* признан террористической организацией в России: что известно

Украинский полк "Днепр-1"* был включён в список организаций, признанных террористическими в соответствии с законодательством РФ. Информация была опубликована на сайте ФСБ. Согласно данным ведомства, 14 декабря 2023-го Южный окружной военный суд вынес решение по батальону "Днепр-1"*, оно вступило в силу 25 июня 2024-го.
Ещё одного преступника ФСБ задержали в Крыму. Житель Севастополя боялся, что попадёт на СВО, и предложил в чат-боте ГУР Украины свою кандидатуру как агента с целью дальнейшего выхода на Украину. Он готовил теракт на железной дороге, а до этого занимался разведывательной деятельностью в Севастополе.
*Организация запрещена в РФ как террористическая.
Фото: commons.wikimedia.org/SpetsnazAlpha (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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