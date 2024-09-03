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ФСБ: полк
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Украинский полк "Днепр-1"* признан террористической организацией в России: что известно

ФСБ: полк "Днепр-1"* ВСУ объявлен террористической организацией

Украинский полк "Днепр-1"* был включён в список организаций, признанных террористическими в соответствии с законодательством РФ. Информация была опубликована на сайте ФСБ. Согласно данным ведомства, 14 декабря 2023-го Южный окружной военный суд вынес решение по батальону "Днепр-1"*, оно вступило в силу 25 июня 2024-го.

Ещё одного преступника ФСБ задержали в Крыму. Житель Севастополя боялся, что попадёт на СВО, и предложил в чат-боте ГУР Украины свою кандидатуру как агента с целью дальнейшего выхода на Украину. Он готовил теракт на железной дороге, а до этого занимался разведывательной деятельностью в Севастополе.

*Организация запрещена в РФ как террористическая.

Фото: commons.wikimedia.org/SpetsnazAlpha (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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