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В Полтаве за 13 дней до прилёта
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За 13 дней до удара в Полтаве обсуждали создание роты дронов: о последствиях атаки

В Полтаве за 13 дней до прилёта "Искандеров" планировали создать роту БАС

В Полтаве за 13 дней до ракетного удара по тренировочному центру войск связи ВСУ обсуждали планы по созданию роты ударных авиакомплексов БПЛА. Администрация Полтавской области 22 августа объявила о формировании роты БАС на базе одной из воинских частей, что привлекло внимание "Военной хроники".

Как отметили авторы паблика, ВСУ и власти Киева активно используют медийное освещение своих действий. О планах создания роты ударных и разведывательных дронов сообщил на брифинге в медиацентре Полтавской области старший офицер отделения психподдержки Артём Гончаренко.

"Спустя 13 дней по зданию, где проходило построение, прилетело", — пишет "Военная хроника".

Утром 3 сентября по учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве состоялся ракетный удар. Предположительно, использовались две ракеты "Искандер-М": одна разрушила перекрытия этажей, другая ударила по крыше.

Данные о потерях ВСУ разнятся, но более 300 человек. Также "Военная хроника" не исключает, что среди жертв могли быть шведские инструкторы, обучавшие ВСУ управлению самолётом ДРЛО ASC 890.

Фото: commons.wikimedia.org/Anry skyhead (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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