Министра МИД Украины Кулебу могут заменить на его заместителя: грядёт большая перезагрузка

Министра МИД Украины Дмитрия Кулебу планируют освободить от должности, и его место может занять замглавы Андрей Сибига. Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на источники.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут произойти кадровые изменения, включая увольнение Кулебы и министра юстиции Малюськи. Глава фракции "Слуга народа" Арахамия также отметил, что ожидается масштабная перезагрузка правительства страны. По его словам, изменения затронут 50% кадрового состава.

"Главу МИД Кулебу планируют уволить… С кандидатурой на пост ещё определяются. Наиболее вероятная замена — Андрей Сибига. Источники говорят, что в правительстве готовят и другие увольнения", — говорится в сообщении.

Согласно данным из источников издания, премьер Украины Денис Шмыгаль сохранит свою должность.

Фото: commons.wikimedia.org/Sebastian Indra/MSZ (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)