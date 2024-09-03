Офицер ВСУ Артём Гончаренко, а также администрация Полтавской области косвенно способствовали наведению ОТРК "Искандер" ВС РФ на Полтавское училище связи, где располагался тренировочный центр.
Такую информацию предоставили Борис Рожин и Telegram-канал "Военная хроника", ссылаясь на публикацию, появившуюся за 13 дней до удара на странице Полтавской администрации в соцсети.
В частности, в медиацентре офицер из психологической поддержки Гончаренко сообщил о формировании в Полтаве роты ударных авиационных комплексов БПЛА. Он пригласил всех заинтересованных, особенно отметив, что предпочтение будет отдано специалистам по радиосвязи, программированию и аэродинамике — именно они обучались в стенах Полтавского училища связи.
Через две недели во время построения выпускников, готовившихся к отправке на фронт, по училищу был нанесён удар ОТРК "Искандер". По предварительным данным, в результате атаки погибли и были ранены более 300 военных. В числе пострадавших могли быть и шведские инструкторы, обучавшие украинских пилотов управлению ASC 890.
Фото: commons.wikimedia.org/Dmitriy Fomin from Moscow, Russia (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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