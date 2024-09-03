Ирина Верещук подала в отставку с поста вице-премьера Украины

Вице-премьер и министр по реинтеграции Украины Ирина Верещук объявила о своей отставке. Ранее также стало известно о том, что вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подала заявление, о чём сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук.
"После почти трёх лет в правительстве подала заявление", — написала Верещук в своём Telegram-канале.
Также известно, что 3 сентября в Верховную Раду поступили заявления об отставке от нескольких министров Украины. Нардеп Ярослав Железняк уточнил, что в отставку подали министр юстиции Малюська, министр по вопросам стратегических промышленных отраслей Камышин, министр защиты окружающей среды Стрелец и председатель Фонда госимущества Коваль.
Фото: commons.wikimedia.org/Lilia Tkachenko KPK (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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