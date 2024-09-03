Украина усилит оборону у Чернобыльской зоны, разместив ВСУ вдоль границы с Белоруссией

Украинское правительство приняло решение об усилении обороны на участке границы с Беларусью, который проходит через зону отчуждения Чернобыльской АЭС. В рамках данного решения будет исключена 50-метровая полоса вдоль границы двух республик из зон отчуждения и обязательного отселения. Этот участок в собственности Чернобыльского радиационного биосферного заповедника.
Согласно проекту указа, который уже согласован правительством, ширина полосы вдоль границы с РФ и Белоруссией может составлять до 2 км. Как отмечает пресс-служба МВД Украины, этот шаг позволит пограничной службе обеспечить охрану и оборону границы, а также соблюсти установленный режим.
Весной 2024-го было объявлено о намерении передать приграничные земли Чернобыльского заповедника в распоряжение Госпогранслужбы Украины для строительства фортификаций.
Фото: commons.wikimedia.org/Arne Müseler (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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