Трамп: у меня есть план по Украине, но раскрывать его пока рано

Кандидат в президенты Америки от республиканцев Дональд Трамп заявил, что у него имеется чёткий план по достижению мира на Украине, однако раскрывать детали отказался. В интервью Лекса Фридмана Трамп обосновал своё решение тем, что план должен быть внезапным, иначе его реализация будет безуспешна.
"У меня очень точный план, как остановить Россию и Украину. И есть определённая идея по Китаю… Но я не могу раскрыть их, ведь если раскрою эти планы, то не смогу их использовать, они станут безуспешными. Ведь часть их заключена в неожиданности?", — сказал Трамп.
Ранее он неоднократно утверждал, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он оставался президентом Штатов вместо Байдена. Трамп также подчёркивал, что в случае переизбрания планирует добиться урегулирования конфликта в течение 24 часов. В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот конфликт слишком сложная проблема, чтобы решить её за один день.
Фото: commons.wikimedia.org/Max Goldberg from USA (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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