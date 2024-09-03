Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.09.2024 : 88,6118
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.09.2024 : 97,8121
Трамп отказался раскрыть свой мирный план по Украине: пока рано
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Трамп: у меня есть план по Украине, но раскрывать его пока рано

Трамп отказался раскрыть свой мирный план по Украине: пока рано

Кандидат в президенты Америки от республиканцев Дональд Трамп заявил, что у него имеется чёткий план по достижению мира на Украине, однако раскрывать детали отказался. В интервью Лекса Фридмана Трамп обосновал своё решение тем, что план должен быть внезапным, иначе его реализация будет безуспешна.

"У меня очень точный план, как остановить Россию и Украину. И есть определённая идея по Китаю… Но я не могу раскрыть их, ведь если раскрою эти планы, то не смогу их использовать, они станут безуспешными. Ведь часть их заключена в неожиданности?", — сказал Трамп.

Ранее он неоднократно утверждал, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он оставался президентом Штатов вместо Байдена. Трамп также подчёркивал, что в случае переизбрания планирует добиться урегулирования конфликта в течение 24 часов. В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот конфликт слишком сложная проблема, чтобы решить её за один день.

Фото: commons.wikimedia.org/Max Goldberg from USA (Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Индийский город кишит крокодилами после наводнения

Индийский город кишит крокодилами после наводнения

Улицы города Вадодара в индийском штате Гуджарат кишит гигантскими крокодилами после разлива реки Вишвамитри, вызванного рекордным количеством осадков.После наводнения жителям Вадодары приходится быть начеку из-за везде подстерегающей их опасности — крокодилов.

Читать полностью
Госдеп: США понимают положение Монголии и поддержат страну

Госдеп: США понимают положение Монголии и поддержат страну

Госдеп США в связи с визитом Владимира Путина в Улан-Батор заявил, что понимает сложное положение Монголии и намерен продолжать её поддерживать. Однако в Вашингтоне рассчитывают на выполнение международных обязательств.

Читать полностью

Общество

Марина Юдашкина поздравила дочь с оловянной свадьбой

Марина Юдашкина поздравила дочь с оловянной свадьбой

Вдова Валентина Юдашкина Марина Юдашкина обратилась к дочери Галине и зятю Петру в знаменательный день.

Читать полностью
Супруга Павла Мамаева объяснила выбор имени для сына

Супруга Павла Мамаева объяснила выбор имени для сына

Супруга футболиста Павла Мамаева Надежда Санько рассекретила имя новорождённого сына.

Читать полностью

Новости