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Зеленский: количество жертв от удара ВС РФ в Полтаве возросло до 51
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Зеленский: жертвами удара ВС РФ по Полтаве стали 51 человек, 271 ранен

Зеленский: количество жертв от удара ВС РФ в Полтаве возросло до 51

Количество погибших в результате удара ВС России по учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве увеличилось до 51 человека. Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Он отметил, что общее число раненых достигло 271 человека, и всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Спасательные работы продолжаются, для их проведения задействованы все службы.

Российские силы нанесли удар по тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где предположительно находились иностранные наёмники, обучающие украинских военных. Зеленский ранее подтвердил этот удар, уточнив, что среди погибших 41 украинец, а более 180 человек получили ранения. Также СМИ пишут, что в ударах по скоплению личного состава ВСУ были задействованы две ракеты "Искандер".

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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