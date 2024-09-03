Экс-депутат Волошин: отставки в Киеве – попытка успокоить недовольство и угодить Западу

Бывший нардеп Рады Олег Волошин в интервью "Известиям" прокомментировал отставки украинских министров. По его мнению, такие шаги направлены на снижение накопившегося в социуме недовольства. Волошин подчеркнул, что разочарование украинцев вызвано коррупцией, мобилизацией с нарушениями прав, а также сложной ситуацией на передовой.

"Накопившееся разочарование от коррупции, принудительной мобилизации на улицах с нарушениями прав, беспросветная ситуация на ЛБС требуют "выпуска пара" через попытку демонстративно что-то изменить в структурах, в том числе военных", — отметил экс-депутат.

Кроме того, Волошин предполагает, что Владимир Зеленский таким образом старается удовлетворить требования западных стран, которые настаивают на усилении борьбы с коррупцией на Украине.

Так, 3 сентября стало известно, что несколько министров подали в отставку, среди них Денис Малюська, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, министр защиты природных ресурсов Руслан Стрелец, а также председатель Фонда госимущества Виталий Коваль. Также сообщалось об отставке замглавы ОП Украины Ростислава Шурмы.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)