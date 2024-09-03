В Полтаве было уничтожено здание, где, по словам журналиста Дмитрия Стешина, инструкторы НАТО готовили элиту ВСУ. В сообщении Стешин выразил недовольство тем, что в городе, ставшем символом славы русской армии после Полтавской битвы действуют русофобы. Он отметил, что событие 300-летней давности постепенно стерлось из памяти, но сам факт присутствия в Полтавском командном училище связи иностранных военных вызвал особое раздражение.
По словам Стешина, "несправедливость была исправлена", так как этого училища больше нет. Журналист предполагает, что о количестве погибших западных инструкторов станет известно через время, когда в СМИ начнут появляться некрологи с причинами смерти, представленными как несчастные случаи.
Стешин также рассказал, что администрация училища предвидела удар 1 сентября и перенесла мероприятия на 3 сентября. Однако несмотря на меры предосторожности, здание было поражено ракетами "Искандер" с интервалом в 10 минут. После первого удара выжившие пытались укрыться в бомбоубежище, но второй удар завершил атаку. В заключение Стешин подчёркивает, что для ВКС России нет понятия "тыл", но понятие "честь" остаётся важным, особенно когда речь идёт о борьбе с потомками Мазепы и иностранными наёмниками в Малороссии.
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