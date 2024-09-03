Суд снял электронный браслет с иеродиакона Киево-Печерской лавры Павла

Украинский суд принял решение снять электронный браслет с иеродиакона Киево-Печёрской лавры УПЦ Павла (Музычука), которого СБУ обвинило в поддержке СВО. Об этом сообщил депутат Рады Артём Дмитрук, который объявлен в международный розыск в стране.

"Суд снял браслет с Павла, монаха Киево-Печёрской лавры. Когда я вносил залог за Отца, даже такая маленькая победа казалась радостью. Впереди — закрытие дела, но мы уже можем радоваться по-настоящему… Настанет время, когда перед законом ответят те, кто фабрикует сотни уголовных дел против священников", — написал Дмитрук в Telegram.

УПЦ сообщала в феврале, что Дмитрук внёс за иеродиакона Павла залог в размере 3 100 долларов. Адвокат Никита Чекман, представляющий интересы Киево-Печёрской лавры, 9 февраля сообщил, что СБУ провела обыск в здании. По его словам, службисты предъявили обвинение иеродиакону Павлу, активно защищающему права монастыря в судах, в поддержке спецоперации.

Фото: commons.wikimedia.org/Alina Vozna (Creative Commons Attribution 4.0 International)