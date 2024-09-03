МАГАТЭ расширит помощь Украине и усилит защиту энергетических объектов, заявляет Гросси

Международное агентство МАГАТЭ расширит поддержку Украины и займёт более активную позицию в защите энергоструктуры страны и обеспечении ядерной безопасности. Об этом сообщил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
"МАГАТЭ планирует расширять помощь Украине, занимая активную позицию по защите жизненно важной энергетической инфраструктуры, чтобы та не повлияла на ядерную безопасность", — говорится в заявлении Гросси.
Он отметил, что безопасность эксплуатации АЭС зависит от надёжного подключения к электросети, и подчеркнул, что в результате конфликта "ситуация всё более уязвима и потенциально опасна".
Гросси добавил, что эксперты применят опыт Агентства в области ядерной безопасности и защиты критической инфраструктуры для оценки подстанций. По его словам, МАГАТЭ уже разместило специалистов на всех АЭС Украины, чтобы поддерживать ядерную безопасность во время СВО. Также подчёркнуто, что подстанции, необходимые для обеспечения ядерной безопасности, расположены в разных частях страны, и их оценка имеет важное значение.
Фото: commons.wikimedia.org/Cancillería Argentina (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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