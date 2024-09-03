Эксперт считает, что F-16 на Украине сбила не американская система ПВО

Бывший служащий авиации ВМС Франции Ксавье Тительман высказал мнение, что истребитель F-16 был сбит системой ПВО ВСУ, полученной Киевом не от США. Об этом он сообщил изданию Libre. Эксперт подчеркнул, что ПВО и самолёты американского производства могут распознавать друг друга, поэтому он скептически относится к версии, что F-16 был сбит из ЗРК Patriot.

"Украинцы используют разные ПВО, не все из них произведены на Западе. Все ли системы в стране были обновлены так, чтобы не сбить истребитель? Мне это видится маловероятным", — добавил он.

Тительман также указал на то, что без автоматических систем распознавания солдатам необходимо самостоятельно уведомлять друг друга о присутствии своего летательного аппарата в воздухе. Таким образом, крушение могло быть результатом отсутствия у наземной команды данных о статусе истребителя.

Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю F-16 причины крушения выясняет специальная комиссия. Ранее Wall Street Journal сообщал, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбит из ЗРК Patriot из-за нарушения координации в подразделениях.

Фото: commons.wikimedia.org/Łukasz Golowanow & Maciek Hypś, Konflikty.pl (Attribution).