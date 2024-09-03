Бывший служащий авиации ВМС Франции Ксавье Тительман высказал мнение, что истребитель F-16 был сбит системой ПВО ВСУ, полученной Киевом не от США. Об этом он сообщил изданию Libre. Эксперт подчеркнул, что ПВО и самолёты американского производства могут распознавать друг друга, поэтому он скептически относится к версии, что F-16 был сбит из ЗРК Patriot.
"Украинцы используют разные ПВО, не все из них произведены на Западе. Все ли системы в стране были обновлены так, чтобы не сбить истребитель? Мне это видится маловероятным", — добавил он.
Тительман также указал на то, что без автоматических систем распознавания солдатам необходимо самостоятельно уведомлять друг друга о присутствии своего летательного аппарата в воздухе. Таким образом, крушение могло быть результатом отсутствия у наземной команды данных о статусе истребителя.
Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю F-16 причины крушения выясняет специальная комиссия. Ранее Wall Street Journal сообщал, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбит из ЗРК Patriot из-за нарушения координации в подразделениях.
Фото: commons.wikimedia.org/Łukasz Golowanow & Maciek Hypś, Konflikty.pl (Attribution).
Парламентарий Галлоуэй: Россия при Путине за 21 год стала одной из успешнейших держав в мире
Бывший парламентарий Британии и лидер Партии рабочих Джордж Галлоуэй заявил, что Россия под руководством Владимира Путина стала одной из самых успешных стран мира. В выступлении на YouTube он отметил, что РФ смогла восстановиться после 1990-х годов, когда в тяжёлом состоянии подвергалась эксплуатации со стороны олигархов Запада.
Аморим: Бразилия обеспокоена ордером на арест претендента на пост главы Венесуэлы Гонсалеса
Бразилия выразила глубокую обеспокоенность в связи с выдачей ордера на арест бывшего кандидата в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса, пишет Рейтер. Генпрокуратура Венесуэлы заявила, что суд первой инстанции выдал ордер на задержание Гонсалеса, представляющего правую оппозицию, после того как он трижды не явился для дачи показаний.
Супруга Павла Мамаева объяснила выбор имени для сына
Супруга футболиста Павла Мамаева Надежда Санько рассекретила имя новорождённого сына.
Моргенштерн извинился перед всеми, кого обидел
Скандально известный рэпер Моргенштерн*, который покинул Россию, опубликовал в социальных сетях открытое письмо, в котором принёс извинения всему миру за своё прежнее поведение.