Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ имеют планы удерживать территории в Курской области бессрочно, пишет NBC News.

"Украина будет "удерживать" территорию, это неотъемлемая часть "плана победы" по прекращению войны", — передаёт издание слова Зеленского.

Кроме того, Зеленский отметил, что администрация Байдена не была осведомлена об операции ВСУ в Курской области, и он не может обсуждать дальнейшие действия армии Киева на территории России из-за неудачного опыта, связанного с "разрекламированным" контрнаступлением 2023-го.

Ранее журналист из Канады Аарон Мате отметил закономерность в планах: США поощряет Зеленского за агрессивную политику, предоставляя ему поддержку. В частности, Киев начал наступление на Курскую область, поскольку Джо Байден поддерживает власти Украины в отказе от дипломатического пути.

Фото: commons.wikimedia.org/Embassy of Ukraine, Riga (Creative Commons Attribution 4.0 International)