Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил уверенность, что стандарты ведения войны блока НАТО, применяемые ВСУ, не показали эффективности в зоне СВО на Донбассе. По мнению Вассермана, ВС РФ сейчас уверенно удерживают инициативу и ежедневно освобождают новые территории.
Вассерман отметил два ключевых фактора, объясняющих текущее положение дел на фронте. Во-первых, Донбасс характеризуется плотной жилой застройкой и короткими расстояниями между населёнными пунктами, что усложняет манёвры и делает продвижение армии медленным. Во-вторых, он указал на несопоставимость ресурсов: ВСУ хуже вооружены и менее обучены по сравнению с российскими бойцами.
Парламентарий подчеркнул, что стандарты НАТО, к которым привыкают украинские солдаты, часто оказываются неэффективными в таких условиях. Он также отметил, что нехватка пополнения и низкая мотивация в рядах ВСУ усугубляют проблему.
Вассерман подчеркнул, что точную дату краха армии киевского режима предсказать сложно, но его неизбежность очевидна. Он сравнил текущие события с военными действиями времен ВОВ, отметив, что до окончательной победы ещё предстоит пройти долгий путь.
Фото: commons.wikimedia.org/Estonian Foreign Ministry (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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