Волонтёр Алексей Живов предложил использовать старые зенитные установки СССР для борьбы с дронами ВСУ. По его словам, на складах Минобороны РФ хранится значительное количество таких установок, включая ЗСУ-57 и Зу-23, которые могут эффективно уничтожать БПЛА противника ближнего радиуса действия.
Живов отметил, что за 2,5 года так и не была создана система автоматического прицеливания для эффективного поражения дронов, что могло бы значительно повысить боеспособность ВС. Он считает, что использование старых "зениток" на хранении может обойтись недорого и существенно улучшить защиту от БПЛА.
ВСУ активно применяют дроны в зоне СВО, включая атаки по объектам на территории России. В частности, командарм инженерно-сапёрного взвода 116 бригады особого назначения Росгвардии Андрей сообщил, что украинская "Баба-яга" почти неуязвима и может нести противотанковые мины и груз весом до 150 кг.
Фото: commons.wikimedia.org/Cooper6 (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Парламентарий Галлоуэй: Россия при Путине за 21 год стала одной из успешнейших держав в мире
Бывший парламентарий Британии и лидер Партии рабочих Джордж Галлоуэй заявил, что Россия под руководством Владимира Путина стала одной из самых успешных стран мира. В выступлении на YouTube он отметил, что РФ смогла восстановиться после 1990-х годов, когда в тяжёлом состоянии подвергалась эксплуатации со стороны олигархов Запада.
Аморим: Бразилия обеспокоена ордером на арест претендента на пост главы Венесуэлы Гонсалеса
Бразилия выразила глубокую обеспокоенность в связи с выдачей ордера на арест бывшего кандидата в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса, пишет Рейтер. Генпрокуратура Венесуэлы заявила, что суд первой инстанции выдал ордер на задержание Гонсалеса, представляющего правую оппозицию, после того как он трижды не явился для дачи показаний.
Супруга Павла Мамаева объяснила выбор имени для сына
Супруга футболиста Павла Мамаева Надежда Санько рассекретила имя новорождённого сына.
Моргенштерн извинился перед всеми, кого обидел
Скандально известный рэпер Моргенштерн*, который покинул Россию, опубликовал в социальных сетях открытое письмо, в котором принёс извинения всему миру за своё прежнее поведение.