Волонтёр Алексей Живов предложил использовать старые зенитные установки СССР для борьбы с дронами ВСУ. По его словам, на складах Минобороны РФ хранится значительное количество таких установок, включая ЗСУ-57 и Зу-23, которые могут эффективно уничтожать БПЛА противника ближнего радиуса действия.

Живов отметил, что за 2,5 года так и не была создана система автоматического прицеливания для эффективного поражения дронов, что могло бы значительно повысить боеспособность ВС. Он считает, что использование старых "зениток" на хранении может обойтись недорого и существенно улучшить защиту от БПЛА.

ВСУ активно применяют дроны в зоне СВО, включая атаки по объектам на территории России. В частности, командарм инженерно-сапёрного взвода 116 бригады особого назначения Росгвардии Андрей сообщил, что украинская "Баба-яга" почти неуязвима и может нести противотанковые мины и груз весом до 150 кг.

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