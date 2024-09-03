ВХ: Ракетный удар по Полтаве мог быть организован за 20 минут

ВХ: удар из ОТРК "Искандер" по ВСУ в Полтаве организован за 10-20 минут

Telegram-канал "Военная хроника" обратил внимание на скорость, с которой ВС РФ организовали ракетный удар по тренировочному центру связи ВСУ в Полтаве. По данным канала, процесс подготовки от обнаружения скопления живой силы до атаки мог занять от 10 до 20 минут.

В это время включены все этапы операции: обнаружение целей, передача данных на командный пункт решения об ударе, передача приказа, а также внесение координат в систему управления ракеты. Затем запуск ракеты с дальностью 200 км. Ракетный удар прогремел утром 3 сентября, предположительно с использованием двух "Искандер-М". Первая ракета разрушила перекрытия этажей, вторая ударила в крышу. Ожидаемые потери среди ВСУ варьируются и могут превышать 300 человек, включая убитых и раненых.

"Военная хроника" также предполагает, что среди пострадавших могли оказаться инструкторы из Швеции, прибывшие для обучения ВСУ управлению самолётом ДРЛО ASC 890, запланированным к передаче Киеву.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)