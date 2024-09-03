Украинский политолог Вадим Карасёв заявил, что ВС РФ могут взять Покровск (Красноармейск) в течение двух недель. В эфире YouTube-канала Карасёв отметил, что ситуация на линии соприкосновения остаётся тяжелой, и российским силам может потребоваться от одной до двух недель для контроля над этим населённым пунктом.

По словам Карасёва, несмотря на переброску 2-3 000 солдат Нацгвардии Украины на Покровское направление, ВС РФ имеют все шансы занять город. Политолог подчеркнул, что после сдачи ВСУ Покровска российские силы могут перерезать пути снабжения группировок киевского режима, что будет иметь серьёзные последствия для ситуации на фронте.

Карасёв также отметил, что после Покровска российские войска могут направиться на юг к Запорожью и Днепру, что ставит под угрозу всё левобережье Днепра, если украинская армия не создаст необходимые резервы.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)