Арахамия: На Украине грядёт массовое увольнение министров

Глава парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил о предстоящем массовом увольнении министров на Украине. В Telegram он анонсировал, что буквально завтра ожидается "день увольнений", в ходе которого более 50% состава кабмина страны заменят.
По словам Арахамии, правительство Киева ожидает перезагрузку в ближайшие дни. В последние месяцы страна пережила серию отставок высокопоставленных чинов. Так, 3 сентября в отставку ушли: глава Минстратегпрома Камышин, глава Минюста Малюська и глава Минэкологии Стрелец, а также глава Фонда госимущества Коваль.
Эти отставки связывают с политикой по зачистке элит от чиновников, близких к посольствам Запада. При этом издание Financial Times утверждает, что увольнения являются частью попытки централизовать власть в ОП Зеленского.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Аморим: Бразилия обеспокоена ордером на арест претендента на пост главы Венесуэлы Гонсалеса
Бразилия выразила глубокую обеспокоенность в связи с выдачей ордера на арест бывшего кандидата в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса, пишет Рейтер. Генпрокуратура Венесуэлы заявила, что суд первой инстанции выдал ордер на задержание Гонсалеса, представляющего правую оппозицию, после того как он трижды не явился для дачи показаний.
Комиссар Тюрк: ООН призвала расследовать убийство заложников из Израиля
Управление верховного комиссара ООН призвало к расследованию убийства израильских заложников, совершенного палестинскими группировками. По заявлению УВКПЧ, убийство шести заложников как военное преступление требует независимого и транспарентного расследования, а также привлечения виновных к ответственности.
Супруга Павла Мамаева объяснила выбор имени для сына
Супруга футболиста Павла Мамаева Надежда Санько рассекретила имя новорождённого сына.
Моргенштерн извинился перед всеми, кого обидел
Скандально известный рэпер Моргенштерн*, который покинул Россию, опубликовал в социальных сетях открытое письмо, в котором принёс извинения всему миру за своё прежнее поведение.