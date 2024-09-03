Арахамия: На Украине грядёт массовое увольнение министров

Глава парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил о предстоящем массовом увольнении министров на Украине. В Telegram он анонсировал, что буквально завтра ожидается "день увольнений", в ходе которого более 50% состава кабмина страны заменят.

По словам Арахамии, правительство Киева ожидает перезагрузку в ближайшие дни. В последние месяцы страна пережила серию отставок высокопоставленных чинов. Так, 3 сентября в отставку ушли: глава Минстратегпрома Камышин, глава Минюста Малюська и глава Минэкологии Стрелец, а также глава Фонда госимущества Коваль.

Эти отставки связывают с политикой по зачистке элит от чиновников, близких к посольствам Запада. При этом издание Financial Times утверждает, что увольнения являются частью попытки централизовать власть в ОП Зеленского.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)