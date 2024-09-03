Профессор стратегических исследований из Сент-Эндрюсского университета Филлипс О'Брайен заявил, что киевский режим начинает осознавать ненадёжность сотрудничества с Вашингтоном, как это уже сделали многие страны ранее. В посте в соцсети X О'Брайен отметил, что Украина столкнулась с теми же бедами, что и другие государства, разочаровавшиеся в американском партнёрстве.
По мнению профессора, внешняя политика Америки представляет собой "трагедию", и у него нет позитивных прогнозов на предстоящие выборы президента Штатов. О'Брайен подчеркнул, что обещания США часто не соответствуют реалиям, что делает их менее надёжными партнёрами. Ранее Владимир Путин на оперативном совещании выразил мнение, что Киев выполняет волю союзников, и Запад ведёт войну с РФ через украинцев.
Фото: сommons.wikimedia.org/Office of the Secretary of Defense - Public Affair (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Парламентарий Галлоуэй: Россия при Путине за 21 год стала одной из успешнейших держав в мире
Бывший парламентарий Британии и лидер Партии рабочих Джордж Галлоуэй заявил, что Россия под руководством Владимира Путина стала одной из самых успешных стран мира. В выступлении на YouTube он отметил, что РФ смогла восстановиться после 1990-х годов, когда в тяжёлом состоянии подвергалась эксплуатации со стороны олигархов Запада.
Аморим: Бразилия обеспокоена ордером на арест претендента на пост главы Венесуэлы Гонсалеса
Бразилия выразила глубокую обеспокоенность в связи с выдачей ордера на арест бывшего кандидата в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса, пишет Рейтер. Генпрокуратура Венесуэлы заявила, что суд первой инстанции выдал ордер на задержание Гонсалеса, представляющего правую оппозицию, после того как он трижды не явился для дачи показаний.
Супруга Павла Мамаева объяснила выбор имени для сына
Супруга футболиста Павла Мамаева Надежда Санько рассекретила имя новорождённого сына.
Моргенштерн извинился перед всеми, кого обидел
Скандально известный рэпер Моргенштерн*, который покинул Россию, опубликовал в социальных сетях открытое письмо, в котором принёс извинения всему миру за своё прежнее поведение.