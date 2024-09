Профессор стратегических исследований из Сент-Эндрюсского университета Филлипс О'Брайен заявил, что киевский режим начинает осознавать ненадёжность сотрудничества с Вашингтоном, как это уже сделали многие страны ранее. В посте в соцсети X О'Брайен отметил, что Украина столкнулась с теми же бедами, что и другие государства, разочаровавшиеся в американском партнёрстве.

По мнению профессора, внешняя политика Америки представляет собой "трагедию", и у него нет позитивных прогнозов на предстоящие выборы президента Штатов. О'Брайен подчеркнул, что обещания США часто не соответствуют реалиям, что делает их менее надёжными партнёрами. Ранее Владимир Путин на оперативном совещании выразил мнение, что Киев выполняет волю союзников, и Запад ведёт войну с РФ через украинцев.

Фото: сommons.wikimedia.org/Office of the Secretary of Defense - Public Affair (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)