Казак Деев о дронах "Баба-яга": мощные заряды и необходимость РЭБ

Дроны "Баба-яга" ВСУ обладают значительной разрушительной мощью, они способны взрывать технику и разрушать дома до фундамента, рассказал боец Северо-Донского казачьего войска Юрий Деев NEWS.ru. По его словам, эти коптеры оснащены мощной взрывчаткой.
"Дроны "Баба-яга" носят мощные заряды. Дроны-камикадзе тоже имеют мощные заряды, но другие. Эти могут взорвать технику, дом разобрать до фундамента. В плане борьбы с беспилотниками ВСУ нужны средства РЭБ, но ненадолго. Их обнаружат и уничтожат", — отметил Деев.
Ранее он рассказал, что смог сбить шесть БПЛА "Баба-яга" в зоне СВО с помощью автомата. Деев подчеркнул, что обнаружил беспилотники ночью благодаря тепловизору. По его словам, эти дроны летают высоко и быстро, развивая скорость до 50 км/ч.
Минобороны России ранее сообщило, что операторы FPV-дронов ульяновских десантников поразили два пункта управления БПЛА противника и склад боеприпасов в зоне СВО. Боевая миссия была выполнена на правобережье Днепра в Херсонской области.
Фото: сommons.wikimedia.org/The U.S. Army (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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