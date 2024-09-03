ВСУ отводят войска из-под Невельского: военкор Котенок о предотвращении окружения

Украинское командование приняло решение об отводе основных сил ВСУ из-под Невельского, избежав окружения между Карловкой и Красногоровкой, сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram. Он подчеркнул, что речь идёт об организованном отходе с оставлением прикрытия, а не о бегстве. МО РФ не комментировало эту информацию.
"Укрантцы отводят основные силы из-под Невельского. Сутки они выходили из мешка между Карловкой и Красногоровкой, избегая возмездия", — отметил Котенок.
По его словам, есть предварительная информация о том, что ВСУ уже почти закрепились на рубеже Красногоровка — Желанное Первое. Это позволяет сделать вывод о том, что ВС РФ не закрыли котёл, добавил он. Котенок заключил, что теперь можно говорить о переходе села Невельского под контроль российских бойцов.
Ранее политолог Сергей Марков заявил, что бои за Невельское стали одним из ключевых сражений в рамках СВО. По его словам, село представляет собой последнюю территорию близ Донецка, откуда могут вестись артиллерийские обстрелы ВСУ. До этого российские войска взяли под контроль Камышевку, Заветное и Птичье. Кроме того, они смогли перерезать движение ВСУ по трассе Е50.
Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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