"Ахмат" пополнился бойцами ЧВК: интервью с Апти Алаудиновым

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что в его подразделение влились "музыканты". В интервью "Российской газете" Алаудинов рассказал о хороших отношениях с командирским составом ЧВК.
"Мы всегда понимали, что вместе защищаем страну. Ещё до переговоров с Ратибором ко мне перешли два батальона, и "Ахмат" пополнился бойцами ЧВК. Часть из них перешла ещё при основателе. А некоторые уже после", — рассказал генерал.
По словам Алаудинова, корректно называть бойцов добровольцами: "У меня добровольцы. Кем они были раньше? Кто-то электриком работал, кто-то монтажником. Часть имеет боевой опыт. Что они делали до прихода к нам — это вопросы их вольной жизни. Когда они попадают ко мне, становятся бойцами "Ахмата".
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