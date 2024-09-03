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Генерал Алаудинов: спецнах
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"Ахмат" пополнился бойцами ЧВК: интервью с Апти Алаудиновым

Генерал Алаудинов: спецнах"Ахмат" пополнился "музыкантами" из ЧВК

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что в его подразделение влились "музыканты". В интервью "Российской газете" Алаудинов рассказал о хороших отношениях с командирским составом ЧВК.

"Мы всегда понимали, что вместе защищаем страну. Ещё до переговоров с Ратибором ко мне перешли два батальона, и "Ахмат" пополнился бойцами ЧВК. Часть из них перешла ещё при основателе. А некоторые уже после", — рассказал генерал.

По словам Алаудинова, корректно называть бойцов добровольцами: "У меня добровольцы. Кем они были раньше? Кто-то электриком работал, кто-то монтажником. Часть имеет боевой опыт. Что они делали до прихода к нам — это вопросы их вольной жизни. Когда они попадают ко мне, становятся бойцами "Ахмата".

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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