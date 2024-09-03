Новый удар по ВСУ: в Полтаве атакована 128-я горно-штурмовая бригада

Российские войска нанесли ракетный удар по подразделениям 128 ОГШБр ВС Украины в Полтаве, сообщил Telegram-канал "Военная хроника". По предварительным данным, удар был нанесён по месту, где командование вывело живую силу для построения на территории.
Это не первый случай атаки на данное подразделение. В ноябре 2023-го российские силы также ударили по военным 128 ОГШБр во время их построения на церемонии награждения, когда солдаты находились на площади без огневого прикрытия. Тогда, по данным Минобороны России, было уничтожено не менее 70 боевиков ВСУ.
Ранее Елена Зеленская сообщила об увеличении числа жертв в результате атаки на учебно-тренировочный центр ВСУ в Полтаве. По её словам, число погибших возросло до 47, а 206 человек получили ранения.
Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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