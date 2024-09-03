США усилят поддержку Украины: в ближайшие недели ожидается новый пакет военной помощи

Штаты планируют объявить о новом пакете помощи ВСУ, сообщил координатор Белого дома Джон Кирби. Всего 10 дней назад американцы объявили об очередном предоставлении помощи киевскому режиму, и в ближайшие недели её будет ещё больше, заявил Кирби на брифинге для журналистов. В августе администрация США подтвердила, что запрет на использование дальнобойных ракет для ударов по России в силе.
Джон Кирби прокомментировал требования Украины: "Это не новое пожелание Зеленского. Он высказывал нам беспокойства публично, и мы понимаем, почему — его страна под ударом. Но мы будем продолжать переговоры с Киевом в частном порядке. И у меня нет изменений в нашей политике в отношении американских вооружений".
Кроме того, представитель Белого дома заявил, что Штаты намерены направить "энергетическое оборудование на восстановление того, что было повреждено Россией, и укрепить устойчивость энергосети Украины".
Фото: commons.wikimedia.org/Martin Falbisoner (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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