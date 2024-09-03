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Атака ВС РФ на институт связистов в Полтаве лишила ВСУ незаменимых офицеров
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Эффективный удар: как "Искандеры" лишили ВСУ незаменимых военных специалистов

Атака ВС РФ на институт связистов в Полтаве лишила ВСУ незаменимых офицеров

Ракетный удар по Институту связи и 179 учебному центру в Полтаве нанёс ВСУ значительные потери, особенно среди связистов и специалистов по РЭБ. Они играют ключевую роль в современных боях, и их утрата может существенно повлиять на способность ВСУ вести операции. Согласно информации, удар унёс десятки жизней, сотни ранены. Киевские власти признали 49 погибших и 219 раненых, но эксперты считают, что реальные цифры значительно выше.

Депутат Рады Артём Дмитрук заявил, что руководство Киева скрывает истинные масштабы удара. Он обвинил власти в манипуляциях, отметив, что официальные заявления о последствиях сильно занижены. Экс-депутат Игорь Мосийчук утверждает, что потери составили более 600 человек. Он критикует Генштаб ВСУ за скопление личного состава. Источники утверждают, что удар нанесён двумя "Искандерами", которые привели к разрушению части здания.

Военный блогер Юрий Подоляка также оценил потери ВСУ как крайне болезненные, отметив, что среди погибших были высококвалифицированные специалисты, а не мобилизованные. Это подтверждает и RT, общие потери ВСУ оценены в более чем 300 человек, среди них были и иностранные инструкторы.

Эксперты отмечают, что "Искандеры" всё чаще применяются для поражения ключевых объектов противника, таких как логистические узлы, пункты управления и аэродромы. Среди наиболее успешных операций — уничтожение авиации, техники на аэродромах на Днепропетровщине и под Полтавой.

Фото: commons.wikimedia.org/Соколрус (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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