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Норвегия профинансировала покупку БПЛА для ВСУ через фонд IFU
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Норвегия поддержала ВСУ: крупное вложение в беспилотники через Международный фонд

Норвегия профинансировала покупку БПЛА для ВСУ через фонд IFU

Норвегия направила 570 млн крон на покупку БПЛА для ВС Украины через Международный фонд поддержки Украины (IFU), который был основан в 2022-м. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Норвегия внесла 570 миллионов норвежских крон в пожертвование. Приобретение осуществляется через Международный фонд для Украины во главе с британцами", — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Британии объявило, что Лондон вложил в фонд более 500 млн фунтов стерлингов, что стало крупнейшим взносом. Помимо Норвегии, средства вложили Швеция, Дания, Нидерланды, Австралия и другие страны. В итоге общая сумма пожертвований превысила миллиард.

Ранее военное ведомство успело организовать раунды приёма заявок от потенциальных поставщиков вооружений для ВСУ. В апреле 2023-го искали готовых поставить "ракеты наземного, морского или воздушного базирования с дальностью 100-300 км и нагрузкой от 20 до 490 кг", а в феврале требовались дроны, запчасти для танков и комплексы РЭБ.

Фото: commons.wikimedia.org/Trydence (Creative Commons Attribution 4.0 International)




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