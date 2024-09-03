Норвегия поддержала ВСУ: крупное вложение в беспилотники через Международный фонд

Норвегия направила 570 млн крон на покупку БПЛА для ВС Украины через Международный фонд поддержки Украины (IFU), который был основан в 2022-м. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Норвегия внесла 570 миллионов норвежских крон в пожертвование. Приобретение осуществляется через Международный фонд для Украины во главе с британцами", — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Британии объявило, что Лондон вложил в фонд более 500 млн фунтов стерлингов, что стало крупнейшим взносом. Помимо Норвегии, средства вложили Швеция, Дания, Нидерланды, Австралия и другие страны. В итоге общая сумма пожертвований превысила миллиард.

Ранее военное ведомство успело организовать раунды приёма заявок от потенциальных поставщиков вооружений для ВСУ. В апреле 2023-го искали готовых поставить "ракеты наземного, морского или воздушного базирования с дальностью 100-300 км и нагрузкой от 20 до 490 кг", а в феврале требовались дроны, запчасти для танков и комплексы РЭБ.

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