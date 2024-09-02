Полковник Виктор Баранец выразил озабоченность по поводу заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о "конституционном долге" Варшавы сбивать ракеты ВС РФ над территорией Украины. В своей колонке для "КП" Баранец задался тремя вопросами, пытаясь понять, является ли идея поляков ошибкой или попыткой объявления войны.

Согласно заявлению Сикорского, Польша считает своим долгом защищать своё воздушное пространство, что включает в себя перехват ракет, летящих на Украину. Баранец обратил внимание на несколько аспектов этого заявления:

Военное вмешательство: перехват ракет, направляющихся на Украину, будет рассматриваться как прямое военное вмешательство в конфликт, что фактически может быть приравнено к объявлению войны России. Это может спровоцировать масштабный конфликт НАТО и Россией. Логика и необходимость: Полковник интересуется, почему Варшава считает необходимым сбивать ракеты, направленные на Украину, особенно учитывая, что Россия не атакует Польшу. Он приводит пример инцидента с ракетами ВСУ, которые случайно попали в Польшу, и сомневается в эффективности польских ПВО в выявлении таких угроз. Конституционные обязательства: Баранец также задаётся вопросом, позволяет ли польская Конституция и договоры с Украиной подобное вмешательство. Он считает, что в Конституции Польши и международных соглашениях нет оснований для подобных действий, и обвиняет Сикорского в провокации.

В своём анализе Баранец предупредил о возможных последствиях таких действий и подчеркнул необходимость осторожного подхода в международной политике.

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