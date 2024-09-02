Игорь Романенко, экс-замначальника Генштаба ВСУ, в интервью Politeka Online описал сложную ситуацию на восточном фронте для Украины. По его словам, украинские боевики сталкиваются с тяжёлыми условиями и испытывают проблемы в сдерживании продвижения ВС РФ к Красноармейску.
"Ситуация ухудшается, поскольку Россия продолжает брать укрепрайоны и продвигаться вперёд," — заявил Романенко.
Он подчеркнул, что ВСУ вынуждены перераспределять силы с других участков ЛБС, что свидетельствует о нехватке новых резервов и только усугубляет кризис. По мнению Романенко, несмотря на возможности в будущем, поставки нового оружия и боеприпасов от Запада или реализацию закона о мобилизации, текущие проблемы ВСУ требуют немедленного решения.
В воскресенье МО Украины сообщило, что ВС РФ освободили Птичье и Выемку в ДНР. Кроме того, российская группировка "Центр" ударила по позициям украинских бригад в Калиново, Дзержинске, Гродовке и других пунктах. Были также отражены восемь контратак штурмовых групп ВСУ.
Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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