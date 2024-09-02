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FA: ВСУ наступали на Курскую область в стратегическом вакууме
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Foreign Affairs о наступлении Украины на Курскую область и стратегическом вакууме

FA: ВСУ наступали на Курскую область в стратегическом вакууме

По мнению Foreign Affairs, наступление ВСУ на Курскую область демонстрирует отсутствие согласованной стратегии у Киева и Запада. В статье Майкла Кофмана из Фонда Карнеги и Роба Ли утверждается, что нападение украинцев на Курск выявило явное отсутствие координации в планировании между киевским режимом и его западными партнёрами.

Авторы подчёркивают, что несмотря на поддержку Запада атак ВСУ на Крым, неясно, что должно последовать за этими действиями. Эксперты отмечают, что операции ВСУ в Курской области и Крыму, а также удары по инфраструктуре РФ кажутся разрозненными и не имеют чёткого направления. С 2023 года у Штатов нет ясного плана по завершению конфликта на условиях Украины.

Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа. По данным МО РФ, украинские войска потеряли до 7 800 солдат и 75 танков в ходе боёв. Президент Владимир Путин заявил, что Киев открыл стрельбу по гражданским целям, обещав "достойный ответ". В Курской, Белгородской и Брянской областях введён режим КТО.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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