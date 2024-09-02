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FA: атака ВСУ на Курскую область не изменит дисбаланс сил на ЛБС
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Foreign Affairs о наступлении ВСУ на Курскую область и дисбалансе сил на фронте

FA: атака ВСУ на Курскую область не изменит дисбаланс сил на ЛБС

Атака ВСУ на Курскую область не исправит материальный дисбаланс на передовой, сообщает издание Foreign Affairs. По информации издания, ВС РФ с октября 2023-гоа взяли под контроль почти 2 000 квадратных километров территории и продолжают продвигаться, несмотря на вторжение ВСУ в Курскую область. В последнее время темпы продвижения бойцов РФ ускорились, а положение Киева на некоторых участках стало более шатким.

В статье утверждается: "Наступление ВСУ не исправит материальный дисбаланс. На данный момент Россия сохраняет преимущество в личном составе, технике и боеприпасах".

Авторитетное издание также отмечает, что украинские боевики рискуют потерять Покровск, важный транзитный пункт.

"По мере нарастания давления ВС РФ украинские силы могут постепенно сдать территорию", — заключается в статье.

Ранее профессор Гарвардского университета Стивен Уолт выразил мнение, что атака ВСУ на Курскую область не поможет Киеву вернуть Крым и Донбасс.

Фото: commons.wikimedia.org/teteria sonnna from Obukhiv, Ukraine (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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