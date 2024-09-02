Атака ВСУ на Курскую область не исправит материальный дисбаланс на передовой, сообщает издание Foreign Affairs. По информации издания, ВС РФ с октября 2023-гоа взяли под контроль почти 2 000 квадратных километров территории и продолжают продвигаться, несмотря на вторжение ВСУ в Курскую область. В последнее время темпы продвижения бойцов РФ ускорились, а положение Киева на некоторых участках стало более шатким.
В статье утверждается: "Наступление ВСУ не исправит материальный дисбаланс. На данный момент Россия сохраняет преимущество в личном составе, технике и боеприпасах".
Авторитетное издание также отмечает, что украинские боевики рискуют потерять Покровск, важный транзитный пункт.
"По мере нарастания давления ВС РФ украинские силы могут постепенно сдать территорию", — заключается в статье.
Ранее профессор Гарвардского университета Стивен Уолт выразил мнение, что атака ВСУ на Курскую область не поможет Киеву вернуть Крым и Донбасс.
Фото: commons.wikimedia.org/teteria sonnna from Obukhiv, Ukraine (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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