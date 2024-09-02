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Полковник Ходарёнок: не ждите коренного перелома в СВО после Покровска
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Ходаренок о взятии Покровска: Коренной перелом в конфликте маловероятен

Полковник Ходарёнок: не ждите коренного перелома в СВО после Покровска

Военный эксперт Михаил Ходарёнок проанализировал ситуацию на Покровском направлении, где ВС РФ продолжают наступать. В интервью "Газете.Ru" он отметил, что подразделения российской армии уже захватили северную часть Украинска и село Лысовка, и до Покровска чуть более пяти км. Получению полного контроля над Покровском придаётся особое значение, ведь город считается важным центром коммуникаций и логистики.

Покровск как "западные ворота Донбасса" является ключевым узлом транспортных маршрутов. Через этот город проходят важные дороги и железнодорожные линии для переброски войск и доставки материальных средств ВСУ. Эти коммуникации критически важны для снабжения украинцев оружием, техникой, боеприпасами и ГСМ.

По мнению Ходарёнка, если ситуация станет критической для Киева, Вашингтон и НАТО будут готовы предоставить необходимую помощь. Основной целью НАТО является недопущение военного поражения Украины. Темпы наступления ВС РФ хоть и возросли, но пока далеки от желаемых, зафиксированы продвижения около 5 км в месяц.

Ходарёнок указал на проблемы обороны ВСУ под Покровском, такие как недоработки в командовании и низкое качество войск, но они могут быть устранены. Он также не исключил возможность переброски ВСУ из Курской области под Торецк и Покровск. В заключение он призвал сохранять сдержанный оптимизм и избегать чрезмерных восторгов по поводу успехов Вс РФ, подчёркивая необходимость реалистичного подхода к ситуации.

Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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