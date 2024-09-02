НАТО стремится избежать сбития российских ракет и эскалации конфликта

Согласно информации Europa Press, блок НАТО заявил о намерении избегать сбития ракет ВС России, однако оставляет за собой право на защиту своего воздушного пространства.
Пресс-служба Альянса сообщила: "НАТО несёт ответственность за предотвращение эскалации конфликта с РФ. Однако не является стороной боестолкновений и не станет ею. Именно поэтому союзникам нужно продолжать тесные консультации в рамках альянса".
В пресс-релизе также указано, что страны военно-политического блока сосредоточены на увеличении помощи ВСУ, при этом стремятся не допускать эскалации и прямого участия альянса в боевых действиях.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава и другие граничащие с Украиной страны обязаны сбивать российские ракеты до их попадания в небо этих государств. Сикорский отметил, что Польша должна обеспечить безопасность граждан, несмотря на опасения, что перехват ракет над Украиной может вовлечь НАТО в конфликт с Москвой.
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