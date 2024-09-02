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Зеленский не верит в возвращение силами ВСУ ЗАЭС Украине
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Зеленский о возвращении Запорожской АЭС: военные действия слишком опасны

Зеленский не верит в возвращение силами ВСУ ЗАЭС Украине

Владимир Зеленский оценил вероятность военного возвращения станции ЗАЭС. По его словам, Киев может использовать лишь политические методы, которые недостаточны для решения ситуации.

"Я не вижу возможности взять ЗАЭС под контроль в бою, а те возможности, что существуют, слишком опасны", — отметил Зеленский.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что планирует обсудить с лидером киевского режима ситуацию на ЗАЭС. Он выразил обеспокоенность по поводу атомных электростанций, которые продолжают функционировать на Украине.

Кроме того, Москва намекнула на возможность поощрения МАГАТЭ к действиям по отношению к ЗАЭС из-за молчания агентства по поводу ситуации на станции. Исполняющий обязанности постпреда России Роман Устинов заявил, что руководство МАГАТЭ должно дать чёткую оценку событиям и публично предостеречь Киев от продолжения "безрассудных действий".

Фото: commons.wikimedia.org/DENAMAX (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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