Владимир Зеленский оценил вероятность военного возвращения станции ЗАЭС. По его словам, Киев может использовать лишь политические методы, которые недостаточны для решения ситуации.

"Я не вижу возможности взять ЗАЭС под контроль в бою, а те возможности, что существуют, слишком опасны", — отметил Зеленский.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что планирует обсудить с лидером киевского режима ситуацию на ЗАЭС. Он выразил обеспокоенность по поводу атомных электростанций, которые продолжают функционировать на Украине.

Кроме того, Москва намекнула на возможность поощрения МАГАТЭ к действиям по отношению к ЗАЭС из-за молчания агентства по поводу ситуации на станции. Исполняющий обязанности постпреда России Роман Устинов заявил, что руководство МАГАТЭ должно дать чёткую оценку событиям и публично предостеречь Киев от продолжения "безрассудных действий".

Фото: commons.wikimedia.org/DENAMAX (Creative Commons Attribution 4.0 International)