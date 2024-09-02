В двух восточных землях Германии прошли выборы в ландтаги, в Тюрингии праворадикальная партия АдГ одержала победу с 32,8% голосов. В Саксонии АдГ заняла второе место с 30,6%, уступив ХДС чуть больше 1%. Третьей ведущей силой стал "Союз Сары Вагенкнехт" с 11,8% в Саксонии и 15,8% в Тюрингии. Западные СМИ восприняли результаты как продолжение укрепления правых сил в ЕС.

Канцлер Олаф Шольц назвал результаты тревожными: "Наша страна не может привыкать к этому. АдГ наносит ущерб Германии, ослабляет экономику и разрушает репутацию страны".

Исторически Восточная Германия часто прибегала к протестному голосованию, что неоднократно приводило к высоким результатам правых радикалов. Однако до сих пор АдГ не удавалось победить в этих землях. После выборов политики из правящей коалиции призвали к серьёзным переменам на федеральном уровне. Глава Саксонии Майкл Кречмер предупредил, что разочарование населения в демократии может привести к серьёзным последствиям, если не изменить политический курс по миграции и энергетике. Кречмер также намекнул на необходимость пересмотра позиции по поставкам оружия на Украину. Зампред бундестага Вольфганг Кубикки заявил, что правящая коалиция ФРГ потеряла легитимность после выборов на востоке страны.

Немецкие эксперты считают, что провал на выборах на востоке не означает развала "светофорной" коалиции. Профессор Кёльнского университета Томас Егер уверен, что "сила упорства велика", и, несмотря на потери трёх партий на земельном уровне, депутаты будут бороться за места в бундестаге.

"Ожидание, что все разрушится для партий "светофора", ошибочно. СДПГ была вынуждена бороться за попадание в парламент в Саксонии и Тюрингии, но в Бранденбурге её ждёт двузначный результат. Руководство останется на своих местах", — предсказал эксперт.

Фото: commons.wikimedia.org/Steffen Prößdorf (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)