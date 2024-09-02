Зеленский о ситуации под Покровском: сложность сохраняется несмотря на действия под Курском

Владимир Зеленский описал ситуацию под Покровском как сложную, несмотря на текущие операции ВСУ в Курской области. Об этом он сообщил во время встречи с премьером Нидерландов Диком Шуфом, пишет Reuters.
Зеленский подчеркнул, что вторжение ВСУ в Курскую область происходит "в соответствии с планом". Тем не менее, ожидаемого ослабления давления ВС РФ на Покровское направление не произошло, и ситуация остаётся сложной. Кроме того, Зеленский отметил, что западные союзники должны не только предоставить Киеву оружие для ударов по России, но и увеличить поставки. Ранее главком ВС Украины Александр Сырский заявил, что операция в Курской области была направлена отвлечение российских сил от других участков фронта.
Зеленский признал, что атака на Курскую область никак не облегчила положение ВСУ на Донбассе: "Что касается проблем на Покровском и Торецком участках, мы считаем, что Курская операция может повлиять на это. Пока там сложно".
Фото: commons.wikimedia.org/Kmu.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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