Полковник Литовкин: Украина не станет целью ядерного удара по причинам братских отношений и политических соображений

Полковник Виктор Литовкин прокомментировал изменение ядерной доктрины РФ, отметив, что это не предполагает нанесение удара ЯО по Украине. В интервью "АиФ" он пояснил, что при пересмотре ядерной стратегии страны Украина не станет мишенью для атомного оружия.

"Думаю, мы не будем бить ядерным оружием по Украине, потому что это братский народ, и нам жить на этой территории", — заявил Литовкин.

Он добавил, что военная доктрина России ориентируется на потенциальных противников, обладающих ядерным оружием.

"Если нападет блок НАТО, в арсенале которого есть ядерное оружие США, Британии, Франции, тогда мы имеем полное право нанести ядерный удар. И по европейской части НАТО, и по заокеанской", — подчеркнул полковник.

По словам Литовкина, обновление документов о применении ядерного оружия в России было вызвано враждебной политикой стран блока НАТО, в частности Америки. Он напомнил, что военная доктрина России была принята в 2010 году и с тех пор в военно-политической сфере произошли значительные изменения.

Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. John Healy (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)