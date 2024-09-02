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Названы города Украины, до которых долетят новые ФАБ с УМПК ПД
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Новые дальнобойные ФАБы России смогут поражать цели в Киеве и других украинских городах

Названы города Украины, до которых долетят новые ФАБ с УМПК ПД

Российские войска вскоре могут получить модернизированные 500-кг фугасные авиабомбы (ФАБ), оснащённые модулем УМПК. Эти новые снаряды будут способны поражать цели в таких украинских городах, как Чернигов, Полтава, Харьков и даже Киев. Военные эксперты уже окрестили новые ФАБы "летающим землетрясением".

Ранее дальность действия этих снарядов составляла 50-70 км, однако теперь они смогут достигать целей на дистанции 100-120 км. Российские войска продолжают использовать ракеты и дроны для атаки на объекты Украины. Это качественно иной скачок в поражении объектов ВСУ с воздуха, пишет "Военная хроника".

УМПК ПД (повышенная дальность) может получить большую площадь крыла, из-за чего дальность планирования увеличится на 25-30%. Да и само крыло будет изменено для наибольшего увеличения дальности.

"Когда это произойдёт, тылы ВСУ будет ждать незабываемое начало осени, ведь благодаря главкому Сырскому большая часть ПВО Украины, включая С-300П/ПС и "Буки", будет уничтожена в близости от линии фронта, и экипажи Су-34 смогут работать комфортнее. Также это значит, что новый комплект УМПК ПД может появиться и на трёхтонке ФАБ-3000", — отметила "ВХ".

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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