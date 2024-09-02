Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Нардеп Рады Костенко: начштаба Сил БПЛА ВСУ Гладким пройден скрининг СБУ
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Скандальный начальник штаба ВСУ Гладкий прошел скрининг СБУ без претензий

Нардеп Рады Костенко: начштаба Сил БПЛА ВСУ Гладким пройден скрининг СБУ

Роман Гладкий, назначенный на должность начштаба Сил БПЛА ВС Украины, успешно прошел скрининг СБУ, несмотря на ранее выдвинутые обвинения в госизмене. Об этом сообщил депутат Роман Костенко в интервью "Украинской правде".

Костенко отметил, что, по словам главкома ВСУ Александра Сырского, Гладкий является опытным военным, прошедшим обучение в Канаде и ранее занимавшим пост начальника штаба в ВМС.

"Он прошёл проверки. Со стороны СБУ нет замечаний", — рассказал нардеп.

При этом командование ВСУ решило провести дополнительную проверку в отношении Гладкого, учитывая его скандальную репутацию. Ранее аналитический проект Украины Deep State обвинял Гладкого в измене, утверждая, что его жена обладает российским паспортом, а его дочь выступает за сборную РФ на международных соревнованиях.

Фото: commons.wikimedia.org/Security Service of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Присоединение Турции к БРИКС может привести к повышению ВВП объединения на 15%

Присоединение Турции к БРИКС может привести к повышению ВВП объединения на 15%

Включение Турции в состав БРИКС может привести к увеличению ВВП этого объединения примерно на 15%, а полноправным членом она, вероятно, станет в течение ближайших полутора лет, - полагает промышленный эксперт Леонид Хазанов в комментарии для РИА Новости.

Читать полностью
Олаф Шольц огорчился из-за результата выборов в Германии

Олаф Шольц огорчился из-за результата выборов в Германии

Олаф Шольц, канцлер Германии, выразил обеспокоенность результатами выборов в Тюрингии и Саксонии, которые прошли 1 сентября. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержала там победу, а правящая коалиция Шольца потерпела поражение.

Читать полностью

Общество

76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки

76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки

Студенты российских вузов могут пользоваться электронными студенческими билетами и зачётками через приложение и портал госуслуг. Теперь вместо студенческого билета можно открыть QR-код на экране смартфона, сообщили в Минцифры.

Читать полностью
Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов

Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов

Певица Лариса Долина назвала двух российских певцов, которых она считает лучшими.

Читать полностью

Новости