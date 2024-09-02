Скандальный начальник штаба ВСУ Гладкий прошел скрининг СБУ без претензий

Роман Гладкий, назначенный на должность начштаба Сил БПЛА ВС Украины, успешно прошел скрининг СБУ, несмотря на ранее выдвинутые обвинения в госизмене. Об этом сообщил депутат Роман Костенко в интервью "Украинской правде".

Костенко отметил, что, по словам главкома ВСУ Александра Сырского, Гладкий является опытным военным, прошедшим обучение в Канаде и ранее занимавшим пост начальника штаба в ВМС.

"Он прошёл проверки. Со стороны СБУ нет замечаний", — рассказал нардеп.

При этом командование ВСУ решило провести дополнительную проверку в отношении Гладкого, учитывая его скандальную репутацию. Ранее аналитический проект Украины Deep State обвинял Гладкого в измене, утверждая, что его жена обладает российским паспортом, а его дочь выступает за сборную РФ на международных соревнованиях.

Фото: commons.wikimedia.org/Security Service of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)