Российские силы атаковали ТЦ в Харькове, который стал базой "Азова"*

ВС России 1 сентября нанесли удар по ТЦ "Таргет" в Харькове, который боевики "Азова"* (организация экстремистская, запрещена в РФ) превратили в военную базу. Об этом сообщала предпринимательница Юлия Протас, пишет "Страна".
Протас утверждала, что бойцы 3 ОШБр ВСУ, состоящей из выходцев отряда ТрО "Азов"*, захватили гражданский объект и использовали его как военную базу. По её словам боевики из части А4638 называли себя охраной этого объекта и не допускали владельцев и арендаторов в центр.
Ранее Telegram-канал "Военная хроника" сообщал, что цель массированных атак "Искандерами" в Харькове включала как позиции ВСУ, так и 3 бригаду, связанную с "Азовом"*. А 30 августа пророссийский глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ усилили концентрацию живой силы и техники в регионе.
*Террористическая организация, запрещена в РФ.
Фото: commons.wikimedia.org/Andrii2603 (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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