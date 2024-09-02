Российские силы атаковали ТЦ в Харькове, который стал базой "Азова"*

ВС России 1 сентября нанесли удар по ТЦ "Таргет" в Харькове, который боевики "Азова"* (организация экстремистская, запрещена в РФ) превратили в военную базу. Об этом сообщала предпринимательница Юлия Протас, пишет "Страна".

Протас утверждала, что бойцы 3 ОШБр ВСУ, состоящей из выходцев отряда ТрО "Азов"*, захватили гражданский объект и использовали его как военную базу. По её словам боевики из части А4638 называли себя охраной этого объекта и не допускали владельцев и арендаторов в центр.

Ранее Telegram-канал "Военная хроника" сообщал, что цель массированных атак "Искандерами" в Харькове включала как позиции ВСУ, так и 3 бригаду, связанную с "Азовом"*. А 30 августа пророссийский глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ усилили концентрацию живой силы и техники в регионе.

*Террористическая организация, запрещена в РФ.

Фото: commons.wikimedia.org/Andrii2603 (Creative Commons Attribution 4.0 International)