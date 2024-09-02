Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
ВС РФ ударили по базе нацбата
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Российские силы атаковали ТЦ в Харькове, который стал базой "Азова"*

ВС РФ ударили по базе нацбата "Азов"* ВСУ в ТЦ "Таргет" Харькова

ВС России 1 сентября нанесли удар по ТЦ "Таргет" в Харькове, который боевики "Азова"* (организация экстремистская, запрещена в РФ) превратили в военную базу. Об этом сообщала предпринимательница Юлия Протас, пишет "Страна".

Протас утверждала, что бойцы 3 ОШБр ВСУ, состоящей из выходцев отряда ТрО "Азов"*, захватили гражданский объект и использовали его как военную базу. По её словам боевики из части А4638 называли себя охраной этого объекта и не допускали владельцев и арендаторов в центр.

Ранее Telegram-канал "Военная хроника" сообщал, что цель массированных атак "Искандерами" в Харькове включала как позиции ВСУ, так и 3 бригаду, связанную с "Азовом"*. А 30 августа пророссийский глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ усилили концентрацию живой силы и техники в регионе.

*Террористическая организация, запрещена в РФ.

Фото: commons.wikimedia.org/Andrii2603 (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Олаф Шольц огорчился из-за результата выборов в Германии

Олаф Шольц огорчился из-за результата выборов в Германии

Олаф Шольц, канцлер Германии, выразил обеспокоенность результатами выборов в Тюрингии и Саксонии, которые прошли 1 сентября. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержала там победу, а правящая коалиция Шольца потерпела поражение.

Читать полностью
Статистическое ведомство Саксонии заявило о пересчете выборов в парламент

Статистическое ведомство Саксонии заявило о пересчете выборов в парламент

В понедельник земельное статистическое ведомство Саксонии объявило о пересчёте результатов выборов в земельный парламент, который состоялся в воскресенье. Пересчёт был вызван технической ошибкой.

Читать полностью

Общество

76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки

76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки

Студенты российских вузов могут пользоваться электронными студенческими билетами и зачётками через приложение и портал госуслуг. Теперь вместо студенческого билета можно открыть QR-код на экране смартфона, сообщили в Минцифры.

Читать полностью
Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов

Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов

Певица Лариса Долина назвала двух российских певцов, которых она считает лучшими.

Читать полностью

Новости