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Daily Storm: Депутат ГД Останина призвала эвакуировать детей из Курской области
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Депутат Останина: всех детей нужно вывезти из Курской области ради их безопасности

Daily Storm: Депутат ГД Останина призвала эвакуировать детей из Курской области

Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила эвакуировать детей из Курской области с согласия родителей. Эту инициативу парламентарий озвучила на фоне сложной обстановки в регионе, о чем сообщил Telegram-канал Daily Storm. Останина подчеркнула, что в приграничье несовершеннолетние под постоянной угрозой.

"Не пошли в школу, дистант, сколько вывезено детей сегодня. Я бы всех детей вывезла из Курска сейчас, из Курской области — всех с согласия родителей, конечно!", — заявила депутат.

Она также добавила, что если взрослые опасаются отпускать детей одних, они могут выехать с ними. Останина уже обратилась с этим предложением к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Ранее сообщалось, что из приграничья Курской области за сутки эвакуировали 248 человек. С 6 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

Фото: сommons.wikimedia.org/AlexChirkin (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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