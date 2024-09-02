Депутат Останина: всех детей нужно вывезти из Курской области ради их безопасности

Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила эвакуировать детей из Курской области с согласия родителей. Эту инициативу парламентарий озвучила на фоне сложной обстановки в регионе, о чем сообщил Telegram-канал Daily Storm. Останина подчеркнула, что в приграничье несовершеннолетние под постоянной угрозой.
"Не пошли в школу, дистант, сколько вывезено детей сегодня. Я бы всех детей вывезла из Курска сейчас, из Курской области — всех с согласия родителей, конечно!", — заявила депутат.
Она также добавила, что если взрослые опасаются отпускать детей одних, они могут выехать с ними. Останина уже обратилась с этим предложением к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Ранее сообщалось, что из приграничья Курской области за сутки эвакуировали 248 человек. С 6 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.
Фото: сommons.wikimedia.org/AlexChirkin (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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