Владимир Зеленский заявил, что Украина всё позитивнее оценивает перспективы получить разрешение от западных союзников на дальнобойные удары по России. Его слова передаёт агентство Reuters.
"На сегодняшний день одного разрешения недостаточно", — отметил Зеленский на брифинге после встречи с премьером Нидерландов Диком Шуфом в Запорожье.
Он также подчеркнул, что союзники должны предоставить оружие для проведения таких ударов. Ранее в Финляндии обсуждался план Зеленского и блока НАТО по противодействию России. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал мнение, что Киев может инсценировать ядерную угрозу, обвинив в этом Москву.
Профессор Хельсинкского университета Малинен: "У Зеленского и НАТО мало вариантов: безумная эскалация (удары по Москве и прочее), инсценировка ядерной катастрофы, в которой обвинят РФ. Если руководство в Киеве и в Альянсе решится на такие меры, медлить они не будут".
Фото: сommons.wikimedia.org/usembassykyiv (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Успех "Альтернативы для Германии" может повториться и на выборах в Бундестаг
Результаты выборов в земельные парламенты Тюрингии и Саксонии показали, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набирает популярность среди избирателей. Научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований Артем Соколов в интервью изданию «Взгляд» объясняет это недовольством политикой правительства канцлера Олафа Шольца.
Захарова рассказала, что Германия потеряла суверенитет, подчинившись США
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявила, что Германия переживает глубокий кризис, который сделал её прямым вассалом Вашингтона. Это стало очевидно после выборов в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии.
Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов
Певица Лариса Долина назвала двух российских певцов, которых она считает лучшими.
Ксения Собчак повела сына Платона в первый класс: пустила слезу
Ксения Собчак рассказала, какие эмоции у неё вызвало посещение школьной линейки сына Платона, который в этом году пошёл в первый класс.