Владимир Зеленский заявил, что Украина всё позитивнее оценивает перспективы получить разрешение от западных союзников на дальнобойные удары по России. Его слова передаёт агентство Reuters.

"На сегодняшний день одного разрешения недостаточно", — отметил Зеленский на брифинге после встречи с премьером Нидерландов Диком Шуфом в Запорожье.

Он также подчеркнул, что союзники должны предоставить оружие для проведения таких ударов. Ранее в Финляндии обсуждался план Зеленского и блока НАТО по противодействию России. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал мнение, что Киев может инсценировать ядерную угрозу, обвинив в этом Москву.

Профессор Хельсинкского университета Малинен: "У Зеленского и НАТО мало вариантов: безумная эскалация (удары по Москве и прочее), инсценировка ядерной катастрофы, в которой обвинят РФ. Если руководство в Киеве и в Альянсе решится на такие меры, медлить они не будут".

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