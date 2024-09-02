Глазунов: Россия быстро возьмёт Угледар под контроль из-за слабости резервов ВСУ

Россия начала активное продвижение на донецком направлении и вскоре возьмёт под контроль Угледар, полагает доцент кафедры РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В беседе с "Лентой.ру" он отметил особенности штурма города.

"Украина потратила все силы на Курскую область, использовав все резервы ВСУ и самые боеспособные части армии, а часть сил сняли с донецкого участка. Сегодня зачистка Угледара и его штурм не будут столь кровопролитными и длительными, как штурм Артёмовска и других городов", — пояснил Глазунов.

По его словам, ВСУ на донецком направлении не имеют достаточных резервов и сил, чтобы удерживать города так, как это было раньше.

"Сегодня они отступают. Для поддержания имиджа ВСУ могут сопротивляться в Угледаре, но у них не хватит резервов удерживать город. Я думаю, мы займём его быстро", — заявил эксперт.

Штурм Угледара под Донецком российские бойцы начали 1 сентября. Это стало возможным благодаря переброске резервов ВСУ под Селидово. Уже 2 сентября российские военные стали охватывать город с флангов и продвинулись к северу.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)