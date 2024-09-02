В Покровске начали возводить укрепления внутри кварталов: заявление главы администрации

Начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк сообщил о планах по строительству укреплений в кварталах города. Эту информацию передаёт издание "Мы — Украина".

"Сейчас войска получили задание на строительство внутриквартальных укреплений не по всему городу, а по определённым направлениям", — пишет издание, ссылаясь на слова Добряка.

Глава администрации отметил, что несколько линий были возведены ещё в 2022 году, начиная от линии соприкосновения и до самого города. Ранее газета The Telegraph сообщила, что ВС РФ могут захватить Покровск уже к середине сентября. Один из командиров подразделений воздушной разведки ВСУ, участвующий в боях под Покровском, подчеркнул, что российские войска продвигаются очень быстро, активно используя средства РЭБ.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)