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Депутат ГД Хинштейн: в Приморье участника СВО довели до суицида этнические бандиты
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В Приморье этническая банда довела участника спецоперации до суицида: Хинштейн

Депутат ГД Хинштейн: в Приморье участника СВО довели до суицида этнические бандиты

В Приморском крае действует "этническая банда", отбирающая выплаты у участников СВО, и одного из бойцов довели до суицида. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн в Telegram-канале. По данным МВД, в дежурную часть по Хасанскому району поступило заявление от 27-летнего парня, сообщившего о намерении покончить с жизнью. Мужчину нашли без сознания и госпитализировали.

"Проводится проверка, по итогам будет принято решение в соответствии с законодательством и дана оценка действиям должностных лиц", — говорится в сообщении МВД.

Хинштейн уточнил, что речь идёт об участнике СВО, который остался без рук и стал жертвой вымогательства со стороны "этнической банды". По его словам, все попытки найти защиту в местном МВД и Следкоме оказались безуспешными, и в итоге ветеран решил покончить с собой.

Депутат направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой наказать не только вымогателей, но и правоохранителей, чьё бездействие стало фактическим пособничеством бандитам. Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и поставил исполнение поручения на контроль центрального аппарата.

Фото: commons.wikimedia.org/duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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