Российский военный ликвидировал здание с боевиками ВСУ: Кадры в Telegram

Российский военный уничтожил здание с бойцами ВСУ, забросив в него мину. Соответствующие кадры появились в Telegram. На видео заметно, как сначала под удар попал один украинский солдат рядом со зданием. Затем боец ВС РФ подходит вплотную к строению и бросает внутрь мину.
Место и время событий в комментариях к ролику не уточняются, а также не сообщается, какие именно потери понесли украинские военнослужащие. После первого взрыва был уничтожен один боевик, а позднее, подойдя ближе, российский штурмовик подорвал здание с оставшимися в живых бойцами ВСУ.
Ранее военкор Андрей Руденко опубликовал в Telegram видео, на котором запечатлена работа ВС РФ, не допустивших высадки групп ДРГ ВСУ на побережье Кинбурнской косы в Херсонской области. В ролике также есть кадры, где один из российских солдат рассказывает подробности произошедшего.
Фото: commons.wikimedia.org/HH58 (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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